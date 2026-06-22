Dışişleri Bakanlığı: Karadeniz'de Türk Sahipli Gemiye Saldırıda İki Vatandaşımız Yaralandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı kuru yük gemisinde iki Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir."

Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA