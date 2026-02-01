Haberler

Ukrayna: Rusya'nın işçi otobüsüne düzenlediği İHA saldırısında 15 kişi öldü

Güncelleme:
Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Şmigal, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinde maden işçilerini taşıyan otobüse insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 15 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Pavlograd ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüse insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun, Pavlograd ilçesindeki "Ternivska" maden ocağı yakınlarında işçileri taşıyan otobüse İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Şmigal, "Terör saldırısı sonucu 15 maden işçisi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Düşman, işlediği suçlardan dolayı mutlaka hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
