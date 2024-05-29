Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş talepleri için dava açıldı

Ukrayna'da öğrenim gören ve savaş nedeniyle yurda dönen bazı üniversite öğrencilerinin Türkiye'de yatay geçiş taleplerinin karşılanmaması üzerine ilgili Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) kararının iptali için açtıkları davanın görülmesine Danıştay'da başlandı.

Danıştay 8. Dairesindeki duruşma sonrası basın açıklaması yapan avukat Dilan Ergüneş, YÖK'ün savaşın başlamasının ardından Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına geçişlerine ilişkin 28 Mart 2022 tarihli kararı bulunduğunu ifade etti.

Karardaki YÖK'ün "yatay geçiş" başlığında yer alan 1, 4, 5, 9 ve 12. maddeleri ile "özel öğrencilik" başlığında yer alan tüm maddelerinin iptaline ilişkin açtıkları davanın ilk duruşmasının görüldüğünü anlatan Ergüneş, bu kapsamda yaklaşık 200 öğrenci adına dava açıldığını, bugün 62'sinin duruşmasının görüldüğünü, savcının davanın reddine yönelik görüş verdiğini bildirdi.

Müvekkillerinin Ukrayna'daki üniversitelerinin YÖK tarafından tanındığını ve denkliğinin bulunduğunu belirten Ergüneş, şunları kaydetti:

"YÖK'ün tanıdığı, fırsat verdiği ve Ukrayna'ya göndermek için teşvik ettiği bu öğrenciler, YÖK ile Ukrayna arasında bulunan Lizbon Tanıma Sözleşmesine istinaden Ukrayna'daki üniversitelerinde okumuşlardır. İnsani kriz nedeniyle Ukrayna'dan kaçıp ülkelerine dönen bu öğrenciler, aslında mecburi sebeplerle yatay geçiş yapmak istemişlerdir. Öğrencileri mağdur etmek hiçbir hukuk devletinin koruyacağı bir durum değilken, bu şekilde öğrencilerin 2 buçuk yıldır mağdur olması bizim de kabul edebileceğimiz bir durum olmamakla birlikte kamu vicdanını da zedelemektedir."

Dava

YÖK, 28 Mart 2022'deki toplantısında, Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş ve özel öğrenci olarak öğrenimlerine devamlarına ilişkin 23 maddelik karar aldı.

Kurulun belirlediği kriterleri taşıyan öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş talebi kabul edilirken, bazı öğrencilerin talebi "kayıt yılındaki ÖSYS/YKS'ye girmemeleri ve istenen başarı sıralamasını karşılamaması", "Ukrayna'da eğitim gördükleri üniversitenin dünya sıralamasında ilk 400'de olmaması", "Ukrayna'daki üniversiteye ait öğrenci belgesi ve transkript belgesini sunmamaları" gerekçeleriyle reddedildi.

Yatay geçiş talepleri kabul edilmeyen bazı öğrenciler, bu kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.