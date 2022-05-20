Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "Rusya, altyapımıza yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi."

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşın altyapıya yaklaşık 100 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi.

Kubrakov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da altyapıya büyük zarar verdiğini söyledi.

"Hiç kimse 21. yüzyılda Avrupa'da başka bir ülkeye karşı savaşan bir ülke olacağını tahmin edemedi. Ama savaş şu anda yaşanıyor." ifadesini kullanan Kubrakov, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği toplam zararın yaklaşık 100 milyar dolar olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Ekonomistler savaşın başlangıcından beri altyapı, ulaşım altyapısı ve konutlara verilen zararı yaklaşık 100 milyar dolar olarak hesaplıyor. Mariupol gibi büyük şehirler ve Ukrayna'nın doğusundaki diğer bazı şehirler neredeyse yok edildi. ve bu yıkım devam ediyor. Savaştan önce birçok altyapı projesi başlatmıştık. Rusya'nın saldırısının sona ermesinin ardından altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak için Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıklarını kullanmak istiyoruz."

Kubrakov, Ukrayna'nın yeniden inşasında Rusya'nın parasının kullanılmasını "kilit çözümlerden" biri olarak gördüklerini bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu para Ukrayna'nın yeniden inşası için ana finansman kaynaklarından biri olacak. Bence bu adil. Çünkü bir ülke, bir ülkenin önemli bir bölümünü yok eden bir savaş başlattı. Bu yüzden, Ukrayna'nın yeniden inşası için ödeme yapmak zorundalar. Batı dünyasındaki müttefiklerimizin Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için nasıl kullanılacağını yardımcı olacak mekanizmalar geliştireceklerinden eminiz."

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) dünyanın değişik ülkelerinden gelen ulaştırma bakanlarına Ukrayna'nın havalimanlarına, köprülerine, tren istasyonlarına ve diğer ulaşım altyapısına nasıl verdiğini anlattığını belirterek, bakanlardan bu yıkımların durması için Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını ve Ukrayna'ya yardım edilmesini istediğini aktardı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki iyi ilişkileri hatırlatan Kubrakov, Türk inşaat şirketlerinin Ukrayna'da savaştan önce faal olduklarını ve onlara altyapının yeniden inşasında ihtiyaçları olacağını vurguladı.

Bakan Kubrakov, Almanya'daki forumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel görüşme yaptığını belirterek, "Türk inşaat şirketleri bizim pazarımızda çok aktifler. Bazıları Ukrayna'daki önemli projeleri gerçekleştiriyorlar. Türk bakanla savaştan sonra bu şirketlerin yeniden inşaya katılımı ve bize nasıl yardımcı olacaklarını konuştuk." dedi.