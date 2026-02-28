Ukrayna: Mevcut gelişmelerin nedeni İran rejiminin keyfi uygulamalarıdır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut gelişmelerin nedeni, İran rejiminin şiddeti ve keyfi uygulamalarıdır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ukrayna'nın İran halkını desteklediği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, devletimizin değişmeyen tutumunu teyit ediyor. İran halkını ve onların güvenlik, özgürlük ve refah içinde yaşama yönündeki meşru isteklerini destekliyoruz." denildi.

Açıklamada, İran'da insan haklarının ihlal edildiği savunularak, "On yıllar boyunca İran halkına zulmeden İran rejimi, kendi halkına ve diğer ülkelere karşı geniş çaplı bir şiddet politikası uyguladı." yorumu yapıldı.

İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşta Moskova'yı desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binlerce 'Şahed'in' (İran yapımı insansız hava aracı) barışçıl şehirlerimize ve halkımıza yönelik saldırılarını hatırlıyoruz ve asla unutmayacağız. Moskova ve Tahran rejimleri arasındaki bu tür bir işbirliği, uluslararası hukukun ağır bir ihlalini oluşturuyor ve barış ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik küresel çabaları baltalamaktadır."

Açıklamada, İran'da yaşananlardan mevcut yönetimin sorumluğu olduğu öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanının (Volodimir Zelenskiy) defalarca vurguladığı gibi, İran rejimi çoktan gitmeliydi. Mevcut gelişmelerin nedeni, İran rejiminin şiddeti ve keyfi uygulamalarıdır. Özellikle, son aylarda büyük ölçekte artan, barışçıl protestoculara yönelik cinayetler ve baskılar. Tahran rejiminin, şiddet içeren bir senaryoyu önlemek için her türlü fırsata sahip olduğunu vurguluyoruz. Kendisine diplomasi ve çözüm bulma fırsatları verildi, ancak rejim bu çabaları görmezden geldi ve bunun yerine uluslararası toplumu yanıltma umuduyla sadece zaman kazanmaya çalıştı."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.