Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında anıldı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı ve Uğur Mumcu anıtı önüne karanfil bırakıldı.
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde anıldı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, Uğur Mumcu anıtı önüne karanfil bırakıldı.