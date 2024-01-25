Uğur Mumcu Lüleburgaz'da Anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Uğur Mumcu'nun adının yazılı bulunduğu tabela önüne karanfil bırakıldı.

Gerenli, Uğur Mumcu'nun adının parkta yaşatıldığını söyledi.

Onun fikirlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Gerenli, "Uğur Mumcu özellikle benim kuşağımda bir çok insana çok dokunmuştur. Keşke çok uzun yıllar yaşasaydı da daha hayatlara dokunabilseydi. Öğrencilik yıllarımda her gün köşe yazılarını takip ederdim."dedi.