Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var - Haberler

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, partisinin 'Sorunları Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile birlikte Artvin'de yaptığı temasların ardından, " Türkiye'de işsizlik var, Artvin'de de işsizlik var. Artvin'e ilişki temel rakamlarda 9 bine yakın işsiz var. 165 bin nüfuslu şehirde, devletin verilerine göre 8 bin 894 işsiz var" dedi.

Uğur Bayraktutan ve Özgür Karabat, CHP'nin 'Sorunları Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında Artvin'de yaptıkları temasların ardından partilerinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de katıldı.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şunları söyledi:

" Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sadece milletvekilleri değil, Genel Başkanımız da geziyor. Sadece milletvekilleri değil, ilçe başkanlarımız, il başbakanlarımız, aynı zamanda partinin mutfağında politika üretme kapsamında Türkiye'nin sorunlarını tespit etmek ve onlara çözüm geliştirme anlamında çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hangi yasal düzenlemeler yapacağımıza dair çalışıyoruz. Dolayısıyla bu geziyi yaparken şu amaçla gelmiyoruz; iktidarı eleştirerek onlara sert direnip diye değil, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarına ne kadar vakıf olduğumuzu ve nasıl çözeceğimizi ortaya koymak, çözüm önerilerimizi tek tek ortaya koymak için geliyoruz. Büyük bir mutlulukla şunu söylemek isterim ki Artvin'de, Artvin'in ilçelerinde gördük ki oradaki sivil toplum kuruluşlarını gördük ki aslında söylediğimiz sözler ve çözüm önerileriyle burada söylenen şeyler büyük oranda örtüşüyor. Dolayısıyla her anlamda iktidara hazırız. Muhtarlarla konuştuğumuzda, bizim çözüm önerilerimizle aynı şeyleri söylemiş olmalarından son derece mutlu olduk. Ticaret Odası'ndan aynı şeyleri gördük, Ziraat Odası'ndan aynı şeyleri gördük, taşıyıcı esnafıyla da bir araya geldiğimizde aynı şeyleri gördük.

"ARTVİN BU DEĞERLERDEN NASİBİNİ ALMIYOR"

Burada bu kadar önemli değerler yaratılırken Artvinli, bu değerlerden ne yazık ki nasibini almıyor. Artvin'in en önemli zenginliği derelerine HES'ler kuruluyor, enerji santralleri kuruluyor ve oradan kaynaklanan zenginlikler Artvin'de doğayı mahvediyor, Artvin'e aktarılmıyor. Zenginlikleri yöneten şirketlerin merkezleri burada değil. O şirketlerin ödediği vergiler burada değil ve ne yazık ki Artvin Belediyesi payını almıyor. Artvin'de üç artı marketleri var ve Türkiye'nin her tarafında var, onların şirket merkezleri burada değil. Artvin'deki bankaların şubelerine para yatırmıyorlar. Aynı gece arabalarla paraları götürüyorlar ve kendilerine ait bankalara para götürüyorlar. Dolayısıyla Artvin bunlardan nasibini almıyor. Artvin'de büyük bir orman kıyımı var, o ihaleleri kimlerin aldığı, hangi şirketlere gittiğini kimse bilmiyor. Neye göre kesim yapıldığını, hangi standartlarla uygulandığını kimse bilmiyor. Bir ağaç haşeresinden bahsediyorlar, ağaç kurumasından bahsediyorlar ama ağaçları kurumaya terk eden politikalardan kimse bahsetmiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolaysıyla Artvin'in çok önemli ticari değerleri var. Hepimiz biliyoruz ki fındık ve çay bu konuda önde ama Artvin'de öne çıkartılması gereken başka ürünler var ve bu konuda ne yazık ki Artvin Valiliği olmak üzere gerekli adımları atmamış, sadece ilin milletvekilinin boynunun borcu olmuş. O, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları dillendiriyor. Büyük mutlulukla söyleyebilirim ki hangi konuda karşılaşmışsak Uğur Bayraktutan'ın o konuda bir yasa teklifi ya bir araştırma önergesi ya da bir soru önergesi var."

"165 BİN NÜFUSLU ŞEHİRDE 8 BİN 894 İŞSİZ VAR"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de işsizlik var, Artvin' de de işsizlik var. Artvin'e ilişkin temel rakamlarda 9 bine yakın işsiz var. 165 bin nüfuslu şehirde, devletin verilerine göre 8 bin 894 işsiz var. Belediyeler güzel şeyler yapıyor. Artvin girişinde tamamıyla buraya bir an önce doğal gaz gelsin diye belediyenin tek başına yapmış olduğu fedakarlıktır. O yol baştan sona, bakın ne kadar güzel asfaltın üzerinde geldik, inşallah diğer kısımlarla ilgili belediyelerin çalışmaları devam edecek.

Ben buradan size açık açık ifade edeyim; yapılmış olan en derin ve en büyük kamuoyu araştırmasına göre CHP, Artvin'de birinci partidir. Bakın, yapılmış olan, belki tarihinde derler ki bütün kamuoyu araştırmalarının anası olan büyüğüne göre CHP birinci partidir."

ANKA / Güncel