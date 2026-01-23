Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 14'üncü yılını, nakli gerçekleştiren doktorlarıyla pasta keserek kutladı.

Acar'ın yüz naklinin 14'üncü yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Rektör Özkan, burada yaptığı açıklamada, Uğur'un yüzüne bakınca gözlerindeki mutluluğu gördüğünü belirtti.

Uğur'a 2012 yılında tam yüz nakli yaptıklarını anımsatan Özkan, "Uğur'a baktığım zaman gördüğüm şey kendisi yaş pastayı keserken söyledi. 'Önceki hayatım, çikolatalı pasta gibi siyahtı. Şimdiki hayatımda kremalı pasta gibi beyaz.' diye güzel ifade etti. Uğur'un geçirdiği sosyal evrimi de gördüğüm zaman 'iyi ki yapmışız.' diyoruz." dedi.

"Masaya yatırdığımız insanla kaldırdığımız insan çok başkaydı"

Yüz nakli yaptıkları hastaların nakilden önceki yaşamlarında sosyal anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Özkan, "Bu hastalar sosyal hayata karışamıyordu. Ayrıca bazıları yemek yiyemiyordu. Biz aslında hayat kalitesini arttırıyoruz bu ameliyatlarla. Baktığınız zaman Uğur'un bir işi oldu. Okula bile gidememiş maalesef. Diğer yüz nakillerinden evlenenler ve çocuk sahibi olanlar oldu." diye konuştu.

Yüz nakli ameliyatını "Yüz Yüze" filmine benzeten Özkan, "Masaya yatırdığımız insanla kaldırdığımız insan çok başkaydı. Bunu Ömer hocayla aynı anda hissetmişiz bir saniye içinde. Eski Uğur gidip yeni Uğur geliyor. Bambaşka bir insan geliyor. Hakikaten çok fantastik bir duyguydu bu ikimiz için de." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömer Özkan da ilk yüz naklinin birçok insana ışık olduğunu ve organ nakli farkındalığını arttırdığını belirtti.

Yüz nakli ile hem üniversitenin hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin imajının arttığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Zaten çok az sayıda ülkede yapılan bu tür ameliyatların bu ülkenin sağlık sistemine, sağlık turizmine bile büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum. 'Bu tür ameliyatların yapılabildiği bir ülkede burada diş tedavisi de katarakt ameliyatı da başka tür ameliyatlar da daha sağlıklı yapılabilir.' diye düşünülmeye başlanmıştır."

"Artık sosyal ortamlara girebiliyorum"

Yüz nakilli Uğur Acar da çok mutlu bir hayat sürdürdüğünü dile getirdi.

Nakil olduğunda 18 yaşında olduğunu, yüzünü aldığı kişinin ise 32 yaşında olduğunu hatırlatan Acar, "Aradan 14 yıl geçti ben de bana yüz veren Ahmet Kaya'nın öldüğü yaşa geldim. Kaya'nın ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Nakilden önce sosyal hayatım ve yaşam kalitem kısıtlıydı. İş hayatına atılamıyordum. Artık sosyal ortamlara girebiliyorum. Yüz nakilli diğer arkadaşlarım evlendi. Ben de hayatı, yüzümü, geleceğimi aydınlıklara açabilecek birisi olursa evlenebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla pasta kesti.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibi, Manavgat'ta 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de yüz naklini gerçekleştirmişti. Acar'a Uşak'ta vefat eden Ahmet Kaya'nın yüzü nakledilmişti.