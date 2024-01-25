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Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

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Uganda'da ülkesinin kaynaklarının geniş olduğunu söyleyen Devlet Bakanı Henry Okello Oryem, "Uganda'da açlıktan ölen insan gerçek bir aptaldır" sözleriyle tepki topladı. Uganda'da 2022'de 2 bin 200 kişinin açlıktan ya da açlıkla ilintili hastalıklardan hayatını kaybetti.

Uganda'da ülkesinin kaynaklarının geniş olduğunu söyleyerek, açlıktan ölen insanlara "aptal" nitelemesi yapan Devlet Bakanı Henry Okello Oryem eleştirilerin hedefi oldu.

"UGANDA'DA AÇLIKTAN ÖLEN İNSAN, GERÇEK BİR APTALDIR"

Bakan Oryem, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Uganda'nın geniş toprakları ve iklimiyle tarıma elverişli bir ülke olduğuna atıf yaparak. "Uganda'da açlıktan ölen insan gerçek bir aptaldır." yorumunu yaptı.

Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti

Oryem, "Eğer çok çalışırsan, Uganda'da toprak var. İklim, iklim değişimine rağmen gayet uygun. Eğer sabah erkenden yola koyulmak için iki katı çaba gösterirsen, toprağını sürüp, tohumu eker ve ekini kontrol edersen nasıl gıdaya erişim sorunu yaşarsın?" ifadelerini kullandı.

2022'DE UGANDA'DA 2 BİN 200 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Ugandalılar, bu sözlere sosyal medyada tepki göstererek, bakanın istifasını istedi.

Ülkede geçen yıl Meclise sunulan bir raporda, 2022'de ülkede 2 bin 200 kişinin açlıktan ya da açlıkla ilintili hastalıklardan öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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