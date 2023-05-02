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Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü

Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola'nın, evinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola'nın, evinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Uganda Meclis Başkanı Anita Among yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından öldürüldüğü ve ardından korumanın kendisini de vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan koruma ile Engola arasında çıkan tartışmanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Üst düzey görevlerde yer alan Albay Engola, daha önce savunma bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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