Trafoya takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk ağır yaralandı; babadan ihmal iddiası

ADANA'da Ahmet Kurt (8), evlerinin bitişiğindeki direk tipi trafoya takılan uçurtmasını almak isterken elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Kurt'un babası Ferhan Kurt, "2019'da trafonun kaldırılması için yetkililere dilekçe verdik fakat bizimle ilgilenen olmadı. Damdan yüksek bir ses gelince yukarı çıktım, çocuğumun yanıklar içerisinde yerde yattığını gördüm. Oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

Olay, 15 Nisan sabahı Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kurt, uçurtma uçurmak için evlerinin damına çıktı. Kurt'un uçurtması, evin bitişiğindeki direk tipi trafoya takıldı. Kurt, demir çubuk yardımıyla uçurtmasını almak istedi. Elektrik akımına kapılan Ahmet Kurt, ağır yaralandı. Kurt'un babası Ferhan Kurt, gelen ses üzerine dama çıktığında oğlunu yerde yatarken buldu. Ferman Kurt'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Kurt'u ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun büyük bir kısmında yanıklar olan Kurt, tedaviye alındı.

Olayı duyan mahalleli, çok sayıda uçurtmanın elektrik trafolarına takılmasının tehlike oluşturduğunu belirtti. Mahallede yaşayanlar, evlerin hemen yanında bulunan trafonun üzerinde 'Ölüm tehlikesi' uyarı tabelası olmasına rağmen yerleşim alanına yakın konumlandırılmasına da tepki gösterdi.

'OĞLUMUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Olay günü yaşadıklarını anlatan baba Ferhan Kurt, "Sabah saatlerinde uyandığımda damdan yüksek bir ses geldiğini duydum. Çocuklarıma dama çıkmalarını söyledim. O sırada beni arayıp kardeşlerine elektrik çarptığını söylediler. Koşarak dama çıktım. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Vücudunun tamamı yanıklar içerisindeydi. Elektrik temasının kesilmesi için sırtladım, hemen indirip ambulansa haber verdim. Ahmet'i ambulansa teslim ettim ardından tedavi altına alındı. Oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

TRAFOYLA İLGİLİ 2019'DA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ

Kurt, 2019 yılında elektrik trafosunun yüksek voltaj nedeniyle kıvılcım çıkarması üzerine enerji firmasına şikayette bulunduğunu belirtti. Çocuklarının can güvenliğinin sağlanamadığını ifade eden Ferhan Kurt, "Bundan 7 sene önce trafoda patlama meydana geldikten sonra yetkililere defalarca kez şikayette bulunduk. Çocuklarımın can güvenliğinin tehlike altında olması nedeniyle trafonun kaldırılmasını talep ettik. Duvar tipi trafo evimize bitişik şekilde inşa edilmişti. Çocuklarımız küçük olduğu için ne olduğunu bilmez, anlamaz ve ellerini uzatabilirler diye endişe ettik. Bu nedenle kaldırılması için yetkililere başvurduk ancak bir sonuç alamadık. Elektrik firması yetkililerinden şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Mahalle Muhtarı Şehmus Demir ise "Ahmet kardeşimizin başına gelen olay hakkında çok üzüldük, senelerdir yetkililere dilekçe veriyoruz, daha başka insanların çarpılmaması için buradan kaldırılmasını talep ediyoruz. Mahallemizde açık iletkenlerimiz çok, olayın ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı