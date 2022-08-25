UCM'den Sudan'a mahkeme tarafından istenenlerin teslimi için iş birliği çağrısı (3)
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Sudan makamlarını devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve yardımcıları hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulanmasında iş birliği yapmaya çağırdı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Sudan makamlarını devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve yardımcıları hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulanmasında iş birliği yapmaya çağırdı.
Resmi temaslar için Sudan'a gelen Han, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.
Han, görevinin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde 2003'teki çatışmayla ilgili UCM tarafından istenenlerin yargılanmaları için Beşir ve yardımcıları hakkında tutuklama emri uygulamak olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel