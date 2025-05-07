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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor
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28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 'Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler' sloganıyla 27 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. 29 ülkeden 44 film gösterilecek ve çeşitli ödüller sahiplerini bulacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'incisi, 27 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde başkentte sanatseverlerle buluşacak.

"Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler" sloganıyla Kült Kavaklıdere sinemalarında ve Etimesgut Belediyesi 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, 29 ülkeden 44 film gösterimi yapılacak.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kadın konusuna her zaman öncelik verileceğini, ısrarla bu mücadelenin içinde olacaklarını ifade etti.

Kadınların seslerinin duyulduğu bir dünya düşlediklerini belirten Güner, "Çünkü kadınların hikayelerinin yalnızca geçmişi anlatmayacağını, geleceği de şekillendireceğini biliyoruz." dedi.

Festival Danışmanı Alin Taşcıyan da festivalde yer alacak filmler ve içerikleri hakkında bilgi verdi.

Bu yıl festivalde ödül alan oyuncuları açıklayan Taşçıyan, Onur ödülünün Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç başarı ödüllerinin oyuncu Bennu Yıldırımlar ve cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye, Genç Cadı ödülünün ise oyuncu Mina Demirtaş'a verileceğini söyledi.

Taşçıyan, ödüllerin 27 Mayıs'ta yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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