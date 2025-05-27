28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

Bu yıl "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni, oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapıldı.

HÜLYA DARCAN VE GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NA ONUR ÖDÜLÜ

Festivalde 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'ne sinema sanatçıları Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu layık görüldü. Ödülünü oyuncu Esra Bilgiç'ten alan Hülya Darcan, 28 sene önce başlayan festivalin ilk yılında da konuk olarak sahnede bulunduğunu söyledi.

"SİNEMA BİR ÖMÜRDÜR"

Oyunculuğa verdiği 20 yıllık aradan sonra hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını söyleyen Darcan, "Genç kız olarak ayrıldığım sinemaya bir çocuk sahibi anne ve dul bir kadın olarak geri dönmüştüm. Sinema beni yine bağrına bastı. Öylesine vefakardır. Sinema zaten bir ömürdür." diye konuştu. Yurt dışında bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun ödülü ise Meliha Varol'a takdim edildi.

BAŞARI ÖDÜLLERİ 3 İSME GİTTİ

Törende "Bilge Olgaç Başarı Ödülleri" oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.

29 ÜLKEDEN 44 KADIN FİLMİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Törende Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadın sanatçıları ve "SesVerSus A Capella" grubu dinleti sundu. Bu yıl 28'incisi düzenlenen festival kapsamında 29 ülkeden 44 kadın filmi, Kült Kavaklıdere Sineması ile Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Festival, 4 Haziran'da sona erecek.