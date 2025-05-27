28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla 28.'si düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Açılış töreninde sinema sanatçıları Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na "Uçan Süpürge Onur Ödülü" verildi.

Bu yıl "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni, oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapıldı.

HÜLYA DARCAN VE GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NA ONUR ÖDÜLÜ

Festivalde 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'ne sinema sanatçıları Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu layık görüldü. Ödülünü oyuncu Esra Bilgiç'ten alan Hülya Darcan, 28 sene önce başlayan festivalin ilk yılında da konuk olarak sahnede bulunduğunu söyledi.

"SİNEMA BİR ÖMÜRDÜR"

Oyunculuğa verdiği 20 yıllık aradan sonra hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını söyleyen Darcan, "Genç kız olarak ayrıldığım sinemaya bir çocuk sahibi anne ve dul bir kadın olarak geri dönmüştüm. Sinema beni yine bağrına bastı. Öylesine vefakardır. Sinema zaten bir ömürdür." diye konuştu. Yurt dışında bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun ödülü ise Meliha Varol'a takdim edildi.

BAŞARI ÖDÜLLERİ 3 İSME GİTTİ

Törende "Bilge Olgaç Başarı Ödülleri" oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.

29 ÜLKEDEN 44 KADIN FİLMİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Törende Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadın sanatçıları ve "SesVerSus A Capella" grubu dinleti sundu. Bu yıl 28'incisi düzenlenen festival kapsamında 29 ülkeden 44 kadın filmi, Kült Kavaklıdere Sineması ile Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Festival, 4 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

Putin'in yanıtı zehir zemberek! Trump'ı "dünya savaşı" ile tehdit etti
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu

Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Yeni takımı resmen duyurdu! Arda Turan 2 yıllık imzayı attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.