Uçan arabalar için yapay zeka projesi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, gelecekte yaygınlaşması öngörülen uçan arabaların iniş, kalkış ve uçuş anlarında kimseye zarar vermemesi için yerdeki insanları ve araçları yapay zeka teknolojisi...

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, gelecekte yaygınlaşması öngörülen uçan arabaların iniş, kalkış ve uçuş anlarında kimseye zarar vermemesi için yerdeki insanları ve araçları yapay zeka teknolojisi ile tespit eden sistem geliştirdi. Dikkaya ve Çelik, proje ile Teknofest'te 1'inci oldu.

ODTÜ öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, uçan araba teknolojisi yaygınlaştıkça oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için yapay zeka teknolojisini kullanarak proje geliştirdi. 'Yapay Zeka ile Kuş Bakışı Araç ve Yaya Tespiti' projesi ile gelecekte sayıları artması beklenen uçan arabalar, altlarına yerleştirilen ve yapay zeka ile desteklenen kameralar sayesinde anlık tespit yapacak. Özellikle uçan arabaların iniş ve kalkışlarında, uçuş anlarında, yerdeki insanlar ve park yerleri, yapay zeka ile tespit edilecek. Böylece yerdeki araçlar, yayalar ve iniş alanlarının, yeryüzündeki tahmini konumu bulunacak ve uçan arabanın hareketi buna göre yapılacak. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 2022 Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda son 3 yıldır aşılamayan 70 puan barajını, 86 puan ile geçerek 1'inci oldu.

Öğrencilerin danışman hocası Prof. Dr. Klaus Verner Schmidt ise "Biz çok mutluyuz; çünkü öğrencilerimiz çok iyi çalışarak güzel bir performans elde etti" dedi.