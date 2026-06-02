UAEA Başkanı Grossi, BAE'de hedef alınan Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne destek sağladıklarını söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 Mayıs'ta hedef alınan Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne destek sağladıklarını belirtti.

Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yaptığı ziyarete ilişkin bir video paylaştı.

UAEA Başkanı Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmaması gerektiğini ve bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

Grossi, UAEA'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bölge genelinde nükleer güvenlik ve emniyeti desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Barakah Nükleer Enerji Santrali'nde çalışanların saldırı sonrası yangına başarılı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Grossi, Barakah santraline destek sağladıklarını aktardı.

Grossi, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Grossi'yi kabul ettiği belirtildi.

Al Nahyan ve Grossi'nin İran'ın BAE'ye düzenlediği saldırıları ve bu saldırıların uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini ele aldığı kaydedildi.

Yetkililerin BAE ve UAEA arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını da görüştüğü ifade edildi.

Grossi, BAE ziyaretinden önce de Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran nükleer programına ilişkin müzakereleri görüşmüştü.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.