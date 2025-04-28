UAD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin duruşmalarında İsrail'in yerinden etme çabasına vurgu

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Mısır ve Malezya adına sunum yapan yetkili ve avukatlar, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik adımlarının, Filistinlileri yerinden etme amacı taşıyan politikasının parçası olduğunu belirtti.

İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin duruşmalar, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda 5 gün boyunca sürecek.

İlk gün BM, Filistin, Mısır ve Malezya'nın sunum yapacağı duruşmalarda Türkiye dahil 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin kanaatlerini sunacak.

" İsrail, kasıtlı olarak Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan koşullar yaratmaktadır"

Duruşmalarda Mısır adına sunum yapan Mısır Dışişleri Bakanlığında Uluslararası Hukuk İşleri ve Anlaşmalardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Hatem Kamaleldin Abdelkader, " İsrail, mart ayının 2'sinden bu yana Gazze'ye girişleri kasıtlı ve keyfi bir şekilde kapatarak gıda, güvenli içme suyu, yakıt, tıbbi ve diğer temel malzemelerin girişini engellemektedir. Sivillere uygulanan bu acımasız kuşatma, İsrail'in insani yardımı sistematik olarak silahlandırmasının en yeni versiyonudur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistin nüfusunun hayatta kalması için elzem olan altyapıyı kasıtlı hedef almaya devam ettiğini, tıbbi ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını artırdığını belirten Abdelkader, uluslararası hukukun açıkça hiçe sayılmasının Gazze'yi insani bir felaketin pençesine bıraktığını söyledi.

Abdelkader, "Bu uygulamaların, işgal altındaki Filistin topraklarını insansızlaştırmaya ve fiili ilhakını etkilemeye yönelik yaygın, sistematik ve kapsamlı bir devlet politikasının parçası olduğuna şüphe yok." dedi.

UNRWA'nın Filistinliler için hayati role sahip olduğunu dile getiren Abdelkader, İsrail'in UNRWA'yı tamamen zayıflatmayı ve dağıtmayı, insani görevini, geri dönüş hakkını engellemeyi ve Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin ilkesini ihlal ederek yerlerinden edilmelerini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Abdelkader, İsrail'in UNRWA'ya ait tesislere saldırı düzenlediğini ve kurum personelini hedef aldığını belirterek, "Savaş sırasında UNRWA'ya yönelik saldırılarının eşi benzeri görülmemiştir." diye konuştu.

"2 milyondan fazla sivilin açlığa mahkum edilmesinin hiçbir ahlaki ya da hukuki gerekçesi olamaz"

Duruşmalarda Mısır adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Jasmine Musa, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın İsrail ablukası nedeniyle insan eliyle oluşturulan kıtlığın içerisine sürüklendiğini belirtti.

Musa, "İsrail'in topyekun savaşı, çok daha sinsi bir amaca, Filistinlilerin topraklarından çıkarılması ve savaş ortamındaki belirsizlik içinde yok edilmesine ulaşmak için bir araçtır." dedi.

İsrail'in insani yardımı "silah gibi" kullanmasının, "dehşet boyutlardaki insani felaketi" ortaya çıkardığını söyleyen Musa, "2 milyondan fazla sivilin uzun süreli kuşatmaya ve açlığa mahkum edilmesinin hiçbir ahlaki ya da hukuki gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, İsrail'in ihtiyaç sahibi sivillere insani yardım ulaştırmayı reddetmesinin sözde herhangi bir askeri hedefe ulaşmaktan ziyade sivil nüfusu aç bırakma niyetini açıkça gösterdiğine işaret etti.

Mahkemenin İsrail'in uzun süreli işgalinin uluslararası hukukun süregelen bir ihlali olmaya devam ettiğini BM Genel Kuruluna bildirmesi gerektiğini dile getiren Musa, İsrail'in, derhal ve koşulsuz olarak hukuka aykırı davranışlarına son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Musa, İsrail'in Gazze'de büyük çapta ölüm, yıkım ve acıya neden olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası hukukun güvenilirliği hatta uluslararası sistemin kendisinin güvenilirliği tehlikededir. Mısır, mahkemeden yetkisini kullanmasını ve Genel Kurulun acil talebi hakkında karar vermesini saygıyla rica etmektedir." diye konuştu.

Malezya'ya göre İsrail'in insani yardımları engellemesi "insanlık dışı"

Duruşmalarda Malezya adına sunum yapan Malezya Başbakanlık Dairesinde Hukuk ve Kurumsal Reformlardan Sorumlu Bakan Azalina Othman Said, üst düzey İsrailli yetkililerin İsrail'in niyetinin Filistin halkının nihai olarak yerinden edilip ortadan kaldırılması olduğuna şüphe bırakmayan açıklamalarına tanık olduklarına dikkati çekti.

Bakan Said, İsrailli yetkililerin Gazze'deki sivil halka "yok etme" tehdidinde bulunduğunu ve Filistinlilerin ölüm ve yıkımdan başka bir şey yaşamadıklarını söyledi.

Said, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemesini "hukuk ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

İsrail'in, UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan yasalarının Filistin topraklarında devam eden ilhakının pekiştirilmesine ilişkin bir adım olduğuna dikkati çeken Said, "Eğitim, temel sağlık hizmetleri ve yaşamsal malzemeler sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesi, Filistinli nüfusun, esasen işgal altındaki tüm Filistin topraklarını kapsayan bölgelerden ayrılmaya zorlanması anlamına gelmektedir." dedi.

Said, UNRWA'nın faaliyetlerine yasak getirilmesinin Filistin halkının temel insani haklarından dahi yararlanamamasına yol açacağına işaret etti.