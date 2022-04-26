Veterinerler TVHB'nin iftarında buluştu

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: " sağlıkta şiddet kapsamı içerisinde veteriner hekimlere yer verilmesini istiyoruz"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimler Birliği geleneksel iftar yemeği programı, 3 yıl aradan sonra veterinerlerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle ara verilen Türk Veteriner Hekimler Birliği geleneksel iftar yemeği programı, 3 yıl aradan sonra Ankara'da bulunan bir restoranda yeniden başladı. Yemeğe TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun yanı sıra protokol ve onlarca veteriner meslektaşı katıldı. Pandemi sebebiyle hem dünyada hem de Türkiye'de çok zorlu bir süreç yaşandığını ifade eden Eroğlu, "Memnuniyet verici bir durum normalleşme, insanların böyle yüz yüze bir araya gelmesi bunlar önemli şeyler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, basın mensuplarımızla böyle güzel bir iftarda buluşmak istedik" dedi.

"Pandemi süreci veterinerliğin önemini ortaya koydu"

Her yıl nisan ayının son cumartesisinde 'Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nün kutlandığını hatırlatan Başkan Eroğlu, "Bu vesileyle pandemi sürecinde özellikle 2020'nin Mart'ından bu yana veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu, aslında veteriner hekimliğin insan sağlığına hizmet eden bir meslek olduğunun dolayısıyla sağlık grubunda yer alan bir meslek olduğu bütün açıklığıyla ortaya konmuş oldu. Aşı geliştirme araştırma çalışmalarında veteriner hekimler ülkemizde de önemli görevler üstlendiler ve TURKOVAC aşısını hem insanımızın hem de insanlığın hizmetine sunan hocamız Virolog Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli. Buradan da hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz hizmetleri ve katkıları için" diye konuştu.

"Veteriner hekimleri yıpranmıyor, hayatları risk altında"

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına veteriner hekimlerinde maruz kaldığını söyleyen Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Cuma günü Kars'ta 4 veteriner hekim arkadaşımız, bunlardan bir tanesi bayan bir kızımız. İlkbahar ŞAP aşılaması için Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köye gidiyorlar ve orada vatandaşın şiddetine uğruyorlar. Ayrıca bugün Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir meslektaşımız hayatını kaybetti. Gün geçmiyor ki bunlar devam ediyor. Biz basın açıklamalarında ve basın aracılığıyla şunu söyledik; 'Veteriner hekimleri yıpranmıyor, hayatları risk altında'. Bıçaklanma olayları daha önceden yaşandı hatta tekli silahlar şeklinde böyle devam ediyor. Bunun caydırıcı olması lazım bunun içinde bir uygulama lazım. Biz de TVFB olarak sağlıkta şiddet kapsamı içerisinde veteriner hekimlere yer verilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.