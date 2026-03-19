TVF Başkanı Üstündağ, Malatya'da iftar programına katıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da düzenlenen iftar programında şehrin depremlerden sonra hızla toparlandığını belirtti ve sporun iyileştirici gücüne vurgu yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da iftar programına katıldı.

Üstündağ, Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Malatya'nın depremlerden sonra hızla ayağa kalkmaya devam ettiğini söyledi.

Malatya'da bulunmaktan memnun olduğunu aktaran Üstündağ, "Doğup büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu, gençlerimize yeni sahalar, yeni tesisler ve yeni imkanlar sunarak ödemeye devam edeceğiz. Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde spor, en birleştirici ve iyileştirici gücümüz olacak." dedi.

Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular

İsrail'den bir ilk! Bölgeyi toptan yakacak saldırı
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Hakem hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz

Dünyanın uykularını kaçıracak itiraf: Son 40 yılın en büyüğü
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından