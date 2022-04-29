Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklama: Cuma ve öğle saati olduğu için az kişi vardı

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Tuzla Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI VAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. Yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi hafif yaralandı.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö. ve T.T. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

"CUMA VE ÖĞLE NAMAZI NEDENİYLE AZ KİŞİ VARDI"

Olay yerine giden Tuzla Belediye Başkanı Tuzla Yazıcı ise açıklamasında "3 tane ana patlama oldu. 2 binada çok hasar var. Camlar kırıldı, uçan parçalar maddi hasar verdi. Öğlen ve cuma namazı vakti olması nedeniyle az kişinin olduğunu görüyoruz. Fabrikanın üretime ara verdiği de iddia edilmişti ama detayları adli soruşturma sonucunda öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.