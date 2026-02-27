Haberler

Tuzla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tuzla'da, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Postane Mahallesi'nde bulunan boş arazi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli takipte 1 şüphelinin söz konusu adrese gelen 3 kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.

Adrese düzenlene operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.

Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüphelinin çimenlik alana bıraktığı 34 parça uyuşturucu da bulundu.

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
