Tuzla'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Tuzla'da yürütülen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Biri tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. Olayda toplam 2,91 gram amfetamin ve 9,450 lira ele geçirildi.

TUZLA'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 25 Şubat Çarşamba günü Postane Mahallesi'nde bulunan boş arazi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Y.K. isimli şüpheli izlemeye alındı. Dron destekli takipte, B.G., A.E.G. ve M.K.'nin adrese gelerek şüpheliden para karşılığı uyuşturucu madde aldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında toplam 2,91 gram amfetamin ile 9 bin 450 lira ele geçirildi. Çalışmaların devamında Y.K.'nin çimenlik alana uyuşturucu madde bıraktığı belirlenirken, olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde 34 parça halinde toplam 14 gram amfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden B.G., A.E.G. ve M.K. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılarak dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Y.K. ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
