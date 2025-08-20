Tuzla'da Semt Pazarında Kavga: Bıçaklı Saldırı ve Gözaltılar

Tuzla'da Semt Pazarında Kavga: Bıçaklı Saldırı ve Gözaltılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir semt pazarında pazarcılar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

TUZLA'da kurulan semt pazarında, pazarcılar arasında kavga çıktı. Taraflar sopa, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırırken, bir kişinin elinde döner bıçağı taşıdığı görüldü. 1 kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavga, pazar yerindeki müşteriler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple pazarcılar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı. Kavgaya karışan bir kişinin elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü. İhbar üzerine pazar yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi. Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.