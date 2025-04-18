Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkan yangın büyüyerek 4 otomobil ve 1 karavana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.