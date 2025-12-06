Tuzla'da Kauçuk Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

TUZLA'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın yeri havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıktı. Fabrika içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.