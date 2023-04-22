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Tuzla'da gemide vincin çarptığı Japon mühendis Tatsuo Ozaki hayatını kaybetti

Tuzla'da gemide vincin çarptığı Japon mühendis Tatsuo Ozaki hayatını kaybetti

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Tuzla'da Panama bayraklı Chemical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59), gemide bulunduğu sırada yükleme yapan vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tuzla'da Panama bayraklı Chemical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59), gemide bulunduğu sırada yükleme yapan vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tersanesi'ndeki Panama bayraklı Chemical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki vinç raylarında inceleme yaparken, vinç operatörü T. Ç. gemiye eşya yüklemeye çalıştı.
Hareket eden vincin çarpmasıyla Tatsuo Ozaki, bulunduğu yerden düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gemiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Japon mühendisin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tatsuo Ozaki'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, gözaltına alınan vinç operatörü T. Ç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi Panama Japon Tuzla Güncel Haberler

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