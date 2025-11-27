Tuzla Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

TUZLA Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sessiz yürüyüş düzenledi. Kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan erkeklerin katıldığı yürüyüş, Şifa Kültür Merkezi'nden başlayarak Şifa Park AVM Düğün Salonu girişinde sona erdi.

Tuzla Belediyesi'nin, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte belediye personeli ve vatandaşlar, şiddetin her türüne karşı ortak duruş sergilemek için yürüdü. İnönü Caddesi boyunca devam eden farkındalık yürüyüşünde katılımcılar 'Şiddet değil sevgi', 'Şiddetsiz bir dünya mümkün', 'Şiddete karşı omuz omuza' yazılı pankartlar taşıdı.

'ŞİDDET TOPLUMSAL BİR MESELE'

Tuzla Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ferdi Koç yaptığı konuşmada, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Tuzla Belediyesi ve toplumdaki erkekler olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün düzenlediği bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil, toplumsal bir meseledir. Biz de bu olaya toplumsal bir mesele olarak baktığımız için kadınların eşitlik mücadelesinde yanlarında olmak amacıyla buradaydık. Bu mücadelede bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'e de teşekkür ediyorum. Sadece bugün değil, her gün kadınların onurlu duruşunda destek olmaya, eşitlik mücadelesinde yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi.

'ERKEKLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA DUYARLI OLDUĞUNU GÖRMEK BİZLERİ MEMNUN ETTİ'

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise "Bugün güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadınlarımız bu konuda uzun süredir sessiz çığlıklarını dile getiriyordu ancak bu kez erkeklerimizin de destek vermesi önemliydi. Toplumun diğer yarısı olan erkeklerin kadına yönelik şiddet konusunda duyarlı olduğunu görmek bizleri memnun etti. Çünkü bu, bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu sorunu ancak hep birlikte, el ele vererek çözebileceğimize inanıyoruz. Bugün yapılan bu etkinliğin Türkiye genelinde de artmasını diliyorum. Şiddete karşı iki tarafın da eşit şekilde duruş sergilemesi halinde bu sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ'

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Tuzla Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün de erkek personelimiz ve erkek komşularımızla birlikte sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu bizim için önemli bir farkındalık çalışmasıydı. Çünkü 25 Kasım sadece takvimde bir tarih değil, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istedik. Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde kadınlara yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz. Kadınların ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda yanlarında olduğumuzu göstermek için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Her koşulda kadınların yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.