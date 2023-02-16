Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan depremzedeler için 7 milyon TL bağış

Birçok televizyon ve radyo kanalında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında dikkat çeken bir bağış da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi. Felaket bölgesine ilk günden itibaren çok sayıda ihtiyaç malzemesi gönderen Başkan Yazıcı, yardım kampanyası için de 7 milyon TL bağış yaptı.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu.

BAŞKAN YAZICI'DAN 7 MİLYON TL BAĞIŞ

Depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir bağış da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, depremzedeler için 7 milyon TL bağış yaptı.

24 SAAT ESASLI YARDIM TOPLADILAR

Tuzla Belediyesi, felaketin ilk gününden itibaren felaket bölgesine gönderdiği yardımlarla da büyük takdir toplamıştı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediyesi ek hizmet binaları, muhtarlıklar, Tuzla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 24 saat esaslı toplanan yardımlar, gönüllüler tarafından tasnif edilerek paketlenmiş ve tırlara yüklenerek bölgeye gönderilmişti.