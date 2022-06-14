Tuvaleti, 'uyuşturucu laboratuvarı'na dönüştürmüş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuvaleti, 'uyuşturucu laboratuvarı'na dönüştürmüş

Demirören Haber Ajansı - Mithat Abakan - Güncel
 - Güncelleme:
Tuvaleti, 'uyuşturucu laboratuvarı'na dönüştürmüş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinin tuvaletine yerleştirdiği izolasyonlu çadırda uyuşturucu madde yetiştiren A.B. (33), jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinin tuvaletine yerleştirdiği izolasyonlu çadırda uyuşturucu madde yetiştiren A.B. (33), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Sorgun Mahallesi'nde yaşayan A.B.'nin uyuşturucu madde imalatı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen baskında, tuvalete izolasyonlu çadır kurduğu, buraya yerleştirdiği sistemle skunk ürettiği tespit edildi. Evde yapılan aramada 142 gram skunk maddesi, 2 nem ve ısı ölçer, özel izolasyonlu çadır, 2 elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi ve hava borusu, özel bitki gübreleri bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi.Jandarma tarafından gözaltına alınan A.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B.'nin, ifadesinde, uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını söylediği kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Manavgat Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title