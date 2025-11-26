Haberler

Tutuklu Başkan Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

Tutuklu Başkan Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar dolayısıyla hastaneye acil olarak kaldırıldı. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

ANTALYA Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
