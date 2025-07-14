Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu

Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
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Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
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Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yapılan seçimleri CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini kazanan Ahmet Şahin'in de tutuklanması ve görevden alınmasının ardından bugün belediyede yeniden seçim yapıldı.

HASAN AKGÜN VE YERİNE SEÇİLEN VEKİLİ TUTUKLANMIŞTI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınmış 5 Haziran'da tutuklanmıştı. Akgün'ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran'da 22 oy alarak CHP'li Ahmet Şahin kazanmıştı. Cumhur İttifakının adayı Mustafa Yazıcı 12 oy almıştı. Ahmet Şahin, 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 8 Temmuz'da "mali suçlara" dair iddialarla tutuklanmıştı.

YAPILAN YENİ SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Şahin'in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde yeniden seçim yapıldı.Seçimde CHP'nin başkanvekili adayı Hakan Çebi, Cumhur İttifakı'nın başkanvekili adayı ise Mustafa Yazıcı oldu. İkinci seçimde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Hakan Çebi seçildi.

Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu

SEÇİM SIRASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan yeni başkan vekili seçimi sırasında gerginlik yaşandı. Seçim işlemi sırasında gazeteciler çekim yaparken gerilim yaşandı. AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının seçimi izlemeye geldiği yerde basının yer aldığının belirtilmesiyle tartışma çıktı. Basın mensupları kendilerine yer gösterilmesini istedi. Meclis üyeleri birbirlerine "Neden bağırıyorsunuz?", "Sen bağırma ya" diyerek çıkıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

bu da tutuklanır 1 haftaya. not: temenni değil...

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yeni mi CHP’li kazanmış yazık şimdiden Allah kurtarsın. bir haftaya kalmaz bunu da atarlar hapise.

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bunuda tutuklayın, elbet bir gün o faşist ortağınızia iktidardan düşeceksiniz

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Haber YorumlarıSMSNG35:

hayırlı bayramlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Onları da atın içeri,AKP kazanana kadar devammm

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