Haberler

Tutak'ta Geleneksel Kültür Festivali Coşkusu

Tutak'ta Geleneksel Kültür Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kaymakam Coşkun, kültürel mirası yaşatma vurgusu yaptı. Mehteran gösterisi, el sanatları sergisi ve at yarışlarıyla renklendi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "Geleneksel Tutak Kültür Festivali" düzenlendi.

Valilik destekleriyle Tutak Kaymakamlığı ve Tutak Belediyesi işbirliğinde Suvar köyünde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Valilik başta olmak üzere festivale destek verenlere teşekkür etti.

Kültürü yaşatmaya, birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Coşkun, "Tarihimizi, yöresel zenginliklerimizi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak gayesiyle düzenlenen festivalimiz çok güzel geçti. Köklü mirasıyla yükselen Tutak'ta, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Mehteran gösterisiyle devam eden festivalde, geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi, mahalli at yarışlarında dereceye giren at sahiplerine para ödülü verildi.

Festivale, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu

Derbide skandal görüntüler! Bosna Kasabı için saygı duruşu

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı
Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin

Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin
Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı
Tapınağa ulaşmak için 5 kilometre boyunca yerde yuvarlandı

5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı! Nedeni şaşkınlık yarattı
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar