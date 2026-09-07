Tutak'ta Geleneksel Kültür Festivali Coşkusu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "Geleneksel Tutak Kültür Festivali" düzenlendi.

Valilik destekleriyle Tutak Kaymakamlığı ve Tutak Belediyesi işbirliğinde Suvar köyünde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Valilik başta olmak üzere festivale destek verenlere teşekkür etti.

Kültürü yaşatmaya, birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Coşkun, "Tarihimizi, yöresel zenginliklerimizi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak gayesiyle düzenlenen festivalimiz çok güzel geçti. Köklü mirasıyla yükselen Tutak'ta, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Mehteran gösterisiyle devam eden festivalde, geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi, mahalli at yarışlarında dereceye giren at sahiplerine para ödülü verildi.

Festivale, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA