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TÜSİAD heyeti Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

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TÜSİAD heyeti Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından parti genel merkezinde kabul edildi. Parti, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu, Tahir Keskinkılıç ve MYK üyelerinin de katıldığını bildirdi.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından, TÜSİAD heyetinin Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Sayın Barış Urhan'ı genel merkezimizde kabul etti.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Tahir Keskinkılıç ile Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Bilgehan Bayramoğlu ve Sayın Erbil Ürkmez de yer aldı."

Kaynak: ANKA
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