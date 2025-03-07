Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde "Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dava açıldı. İddianamede TÜSİAD başkanlarına 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı. Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianame iki ismin 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade vermişti.

İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

BAŞSAVCILIK: YÖNLENDİRME İÇERİKLİ İFADELER KULLANILDI

Başsavcılık, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasında, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı, bu ifadelerin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu belirtti.

İfade sonrası savcılık iki ismi de yurtdışı çıkış yasağı talebi ile hakimliğe sevk etti.

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtmişti. Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etmişti.

Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim." demişti.

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
img

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
img

Kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
img

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Ben adamların yerinde olsam bütün yatırımlarımı çeker, gider Amerikaya yerleşir mis gibi yaşarım. Ak belalar ve recebin olduğu ülkede yaşanmaz. bizim imkanımız yok mecbur katlanıyoruz

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İşte budur hadlerini bilsinler iscinin kanını emen patronlar

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Can:

yalan bile söylemiş olsalar bunun suçu 5 yıl mı ? gotlerinden element uyduruyorlar

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bu karar ekonomiye vurulan bir darbe olur pes artık

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfthmrt:

Canım ülkemde birgünde k@hpelik olmasın

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Adam dogru konustu ne yapsin yalanmi konussun ha hic kimse konusmasin millet uyanmasin. Rte zihniyeti bu iste

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

eee yargı milletin değilde tek bir kisinin emrinde olursa bu ve bunun gibi sonuçlar her zaman kaçınılmaz olur

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Vayyy beee

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat dural:

Bundan iyi hiç kimse ülkenin geldiği durumu ifade edemez!

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siber suçtan devlet hazinesine: ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Rusya-Ukrayna savaşı yeniden kızıştı: En az 33 Rus askeri hayatını kaybetti

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.