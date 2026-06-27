Ankara'da HÜRKUŞ çocuk şenliği

ANKARA'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından çocukların havacılık ve uzay alanına ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen HÜRKUŞ Çocuk Şenliği düzenlendi.

Tusaş tarafından, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenliğe, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ çalışanları, çocuklar ve aileleri katıldı. TUSAŞ'ın 53'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte, birbirinden renkli etkinlikler çocuklarla buluştu. Çocuklar uçurtma uçurarak eğlendi ve aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Çocuklara dağıtılan altıgen tasarımlı uçurtmaların üzerinde TUSAŞ'ın özgün platformlarından HÜRKUŞ yeni nesil temel eğitim uçağı ile T625 GÖKBEY genel maksat helikopteri görselleri yer aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara yönelik sahne gösterileri, oyunlar, bilgi yarışmaları ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da çocuklara uçurtma dağıttı.

'KAHRAMANLARIMIZI ÇOCUKLARIMIZLA TANIŞTIRMAK ZORUNDAYIZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Çocukların enerjisini almamız lazım. Onları hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Çocukları havacılığa yönlendirmek için anaokulundan itibaren, ilkokul, ortaokul, lise her fırsatta gerek okullara giderek gerek böyle onları eğlendirdiğimiz, düşündürdüğümüz organizasyonlar yaparak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Uçurtmadan başlayarak uçaklara ve o serüvene yönlendirebilmek çok önemli bizim için. Onu yapmaya çalışıyoruz burada. Kendi kahramanlarımızı, çocuklarımızla tanıştırmak zorundayız. Bir Vecihi Hürkuş'u, bir Nuri Demirağ'ı, bir Özdemir Bayraktar'ı çok önemli. Çocuğun, onların ne yaptıklarını görerek, 'Ben de onlar gibi olmak istiyorum' demesi lazım. HÜRKUŞ uçak ama onu karikatürize ederek, çocukların hayatında önemli bir yere sahip bir yere getirmek de bir o kadar önemli. Elimizden geldiğince HÜRKUŞ'u, GÖKBEY'i, KAAN'ı buralara doğru çekmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST'lerin, bu tip organizasyonların etkisini gerçekten son 6-7 senedir görüyoruz. Çok ümit verici, çok hayranlık uyandırıcı. Dünya üzerinde de müthiş gıpta ile bakılan bir organizasyon serisi. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı