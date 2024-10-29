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TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişiye soruşturma

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9 ilde 30 kişi hakkında, TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısıyla ilgili yalan haber ve görüntü paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Rehine görüntülerini paylaşanlarla ilgili de soruşturma açıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırısının ardından sosyal medyada yalan bilgi yayanlar için yargı süreci devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde 30 kişi tespit edildi.

"TWİTTER MAHKEME KARARINI UYGULADI"

Rehine görüntülerini paylaşanlarla ilgili de soruşturma açıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor" ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNİN İLK PAKETİ

Adalet Bakanı Tunç ayrıca, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi. Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydeden Tunç, "Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi. Tüm bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek." diye konuştu.

Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yaparak, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz." dedi.

TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişiye soruşturma
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Sosyal Medya Yılmaz Tunç Twitter Güncel Terör TUSAŞ

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Yorumlar (5)

Buba Nasler:

Siz sorumsuca güvenlik acigi verenleri sorusturma acin iki video cok sey degistirmez teröristler krikosunu almadan gelmezler oraya. Datcaya daldilar tik yok TUSAŞ'a daldilar tik yok sorumsuzlar ceza almali

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Buba Nasler:

Ne paylasildigini bilmiyorum suc teskil eden. Ama amaaa sorumsuzlarin cezasiz kalmasi hala bir muamma... muglanin datca sahiline yunan daldi iki kere, TUSAŞ imiza terör daldi sorumlu kimseler ceza almadi yazik lar olsun sizlere. O silahlar oraya havadan gelmedi TUSAŞ in önüne göz yumularak geldi. Sorumlusununuz ve sorumsuzca hareket edenlere ceza vermek zorundasiniz.

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Alkurt:

İnşallah, vatana ihanet edenler en kısa zamanda cezai işlem görürler

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sdsfs dfsa:

Twitter ilk defa devletin dediğini mi yapıyor.... Tebrikler Twitter.. Pkakalıların ekmeğine yağ sürmeme lazım...

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cihan 10:

??komedi

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