TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demiroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Demiroğlu, "Gazze bizim kanayan yaramız. Bu kategorideki fotoğraflar iç parçalayıcı, orası ayrı bir dünya ve ora ile başka bir şeyi karşılaştırmak bile zor. Oradaki hayatı haberlerde gördükçe insanlığımızdan utandığımız anları yaşıyoruz. İnşallah oradaki dram ve zulüm biter ve kardeşlerimiz hak ettikleri yaşama kavuşur. Bunun için kendi imkanlarımızla çalışıyoruz." dedi."

Demiroğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı, insanlarda ve hayvanlarda göz, cilt, saç rengini etkileyen ve renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan bir genetik bozukluk olan albinizm ile mücadele eden Zanzibarlı bireyleri konu alan fotoğrafı seçti.

"Haber" kategorisinde ise Demiroğlu, İsraillilerin Gazze'de bulunan rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail hükümetinin anlaşmaya varması için ellerinde pankartlarla lastik yakarak Tel Aviv'deki bazı ana yolları trafiğe kapatmasını içeren Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Demiroğlu, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ikopa nehrinin kıyısında bu sporu yapan gençleri konu alan fotoğrafı tercih etti.

Demiroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun Madagaskar'ın doğu kesiminde, endemik ve nesli tükenmekte olan yerkuzgununu, büyük burunlu cüce bukalemun avlarken görüntüleyen "Av ve avcı" adlı fotoğrafa oy verirken, hayvanların masumiyetini çok etkileyici bulduğunu ifade etti. Diğer fotoğraflarda doğada yeşilin gitgide kaybolmasını gördüğünü ve bu fotoğrafları da çok beğendiğini ifade eden Demiroğlu, bu seneki fotoğraf seçkisi için foto muhabirlerini tebrik etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Galata Kulesi ve Ay'ı birlikte görüntüleyen İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını tercih eden Demiroğlu, "İstanbul sevgisi ağır bastığı için bu fotoğrafı tercih ettik. Tarihi yarımadanın her türlü, gün batışı ve gece siluetini çok seviyorum ancak diğer fotoğrafların hepsi de çok başarılı." diye konuştu."

Demiroğlu, oylamanın sonunda, "Fotoğraf çekmek ve anı yakalamak zor bir şey. İnşallah bundan sonra daha da güzel fotoğraflar çekilir ve daha içimizi açan, içinde bulunduğumuz dünyanın daha yaşanabilir kılındığını gösteren fotoğraflar olur umarım. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden saat 17.00'ye kadar devam edecek.