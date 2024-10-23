TUSAŞ'a terör saldırısı; 5 şehit, 22 yaralı (10)

CEVDET YILMAZ: HİÇBİR ZAMAN AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etlik Şehir Hastanesi'nde bulunan yaralıları ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Terörü ve terörün arkasında olanları lanetleyen Yılmaz, saldırıda 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu hatırlatarak, "Bu olaydan hemen sonra ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerimize, kolluğumuza, sağlık birimlerimize, yine hemen bir soruşturma süreci başlatan adli birimlerimize hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor. Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var. Ülkemize korku salmak, halkımızın huzurunu kaçırmak. Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayiindeki geldiği noktayı ve başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Fakat şunu açık ve net ifade etmek isteriz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar" dedi.

'TERÖRE KARŞI KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Savunma sanayiindeki güçlü yürüyüşe de hiçbir şekilde engel olamayacaklarını bildiren Yılmaz, "Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler bizim savunma sanayiindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi de daha da artıracaktır. Birlik beraberlik içinde, milli birlik içinde bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı mücadelemizi, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun da bilinmesini özellikle ifade ediyoruz. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını elbette temenni ediyoruz" diye konuştu.

MEMİŞOĞLU: YARALILARIMIZDAN 3'ÜNÜ TABURCU ETTİK, 1'İNİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye'de ve tüm dünyada yaşanan bütün terörü lanetlendiğini belirterek, "Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. İnsanlara gerçekten sabır diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın söylediği gibi 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin genel durumları iyi. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Acılı ailelerine sabır diliyorum, yaralılara şifa diliyorum. Terörü ve terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemiz görmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL EKİPLERİMİZ SAHADA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile yaralılarımızı ziyaret ettik. Bu hastanemizde 6 yaralımız var. Durumları gayet iyi, hızlıca toparlıyorlar, moralleri gayet yüksek. Bu saldırıyı gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Psikososyal ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza ayrıca, bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bir kez daha tüm milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

YERLİKAYA: 22 YARALIDAN 7'Sİ ÖZEL HAREKATTAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, 22 yaralıdan 7'sinin özel harekattan olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Onlar da diğer yaralılar gibi buradan yüz akıyla, sağlık, sıhhat ve afiyetle ailelerine, sevenlerine ve teşkilatlarına kavuşacaklar. Buna inanıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı şu anda eylemi gerçekleştirdikleri yerlerde soruşturmayı yürütüyor. Orada bütün bilgi ve done çalışmalarını titizlikle yapıyorlar. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açıklığa kavuşturulması için ayaktadır" diye konuştu.

'KUVVETLİ KANAAT PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU YÖNÜNDE'

Yerlikaya, bir kadın ve bir erkek teröristin kimliklerinin belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Tamamlanır tamamlanmaz bunu açıklayacağız. Ama daha önce ki basın açıklamamızda olduğu gibi tekrardan ifade etmek isterim ki ilk andan itibaren güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde ettikleri bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Dediğim gibi; netleşmesi, kimlik tespitleri bittikten sonra bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza rabbim acil şifalar versin. Biz terörle mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Spekülatif haberlere itibar edilmemeli. Yetkililer kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalar ile kamuoyu sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Bakanlarımız, kurumlarımız bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirecektir. Olayda taksi şoförü kardeşimiz şehit olmuştur, diğerleri TUSAŞ çalışanları" ifadelerini kullandı.

Taha AYHAN- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,