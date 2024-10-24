Üye Girişi
Haberler

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin kimliği belli oldu.

Saldırıda; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde ( Tusaş ) kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan; saldırıya ilişkin incelemeler sürerken MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terör hedeflerini vuruyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 47 terör hedefi imha edildi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Ankara Güncel TUSAŞ Terör PKK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu

Öcalan'ın PKK üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri gündem oldu
Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.