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Türkolog Darhan Kıdırali'nin Eserleri Astana'da Tanıtıldı

Türkolog Darhan Kıdırali'nin Eserleri Astana'da Tanıtıldı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen törende, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin 'Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih' ve 'Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay' adlı Türkçe eserleri tanıtıldı. Etkinliğe Azerbaycan ve Kırgızistan'dan önemli isimler katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin Türkçe basılan "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserlerinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Astana'daki Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Aslan Koyçiyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bauırcan Omarov, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Türkolog Kıdırali'nin kaleme aldığı ve Türkçeye çevrilen "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserler tanıtıldı.

Ayrıca törende Kıdırali'nin, Azerbaycan Türkçesi, Kırgızca ve Rusça eserleri de okurlara sunuldu.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, yaptığı konuşmada, vakıf olarak Prof. Dr. Kıdırali'nin eserini Azerbaycan Türkçesine kazandırdıklarını belirterek, "Özellikle 'Daşa Yazılan Tarih' eseri Azerbaycan'daki okurları tarafından büyük ilgi gördü. Kitapta Türk dünyasının asırlara dayanan zengin tarihi ve kültürüne yönelik önemli bilgiler yer alıyor." dedi.

Kıdırali de Türkçe yayımlanan her iki eserinin Türk dünyasının ortak tarihini ilgilendirdiğini söyledi.

"Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" eserinin, Ergenekon ve Ötüken topraklarından başlayan Türklerin tarihi serüvenine ilişkin zengin içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Kıdırali, "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı biyografi eserinin ise okurlar tarafından beğenilmesi nedeniyle ikinci kez basıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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