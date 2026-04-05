AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Türkmenoğlu, mesajında, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

AA'nın kurulduğu günden bu yana milletin doğru, tarafsız ve güvenilir habere ulaşmasında üstlendiği sorumlulukla, demokrasinin ve kamuoyunun güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün kendini yenileyerek daha da profesyonelleşen Anadolu Ajansı, ülkemizin ve mazlumların sesi olarak, doğru bilgiye güvenle ulaşmanın simgesi haline gelmiştir. Bu köklü kurum, toplumsal bilginin yayılmasında ve ülkemizin birliğini yansıtan haberlerin sunulmasında üstlendiği misyonla, geçmişten bugüne değerli bir işlev görmüştür. Bu süreçte emeği geçen tüm yöneticileri ve çalışanları kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gelecek yıllarda da Anadolu Ajansının, milletimizin sesi ve güvenilir bilgi kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Nice başarılı ve gurur dolu yıllara."