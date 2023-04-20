Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.

Türkmenistan'ın Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Berdimuhamedov, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in ziyaretini iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi bakımından dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Görüşmede, Türkmenistan'ın dış politikasının tarafsızlık ilkelerine dayalı olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, Türkmen-İsrail ilişkilerinin adalet, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı olarak geliştirildiğini dile getirdi.

8 Ekim'de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü olacağını ifade eden Berdimuhamedov, bu süre zarfında Türkmenistan ile İsrail arasında çeşitli alanlarda işbirliğine dair büyük tecrübe edinildiğini aktardı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın bölgede barış ve güvenliği sağlama amaçlı girişimlerini desteklediği için İsrail hükümetine teşekkür etti.

Görüşme sonrası ülke basınına açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Türkmenistan Devlet Başkanı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkmenistan ile İsrail arasındaki işbirliğini genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Cohen, "Tarım, su ürünleri, sağlık sistemi gibi çeşitli alanlarda işbirliğini etkinleştirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İkili ilişkilerin genişletilmesi için gerekli tüm olanakların mevcut olduğunu belirten Cohen, "İsrail'in Türkmenistan'daki büyükelçiliğinin açılışı, iki ülke tarihinde yeni sayfa olarak yer alacak." ifadesini kullandı.