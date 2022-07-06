Türkmenistan Azerbaycan'la Hazar Denizi'nde iş birliğini görüştü Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, resmi temaslar için başkent Aşkabat'a gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cebbarov ile görüştü. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, resmi temaslar için başkent Aşkabat'a gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cebbarov ile görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar enerji alanında iş birliğinin önemi ve uluslararası pazara enerji tedariki konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Açıklamada, geçen yıl imzalanan ve Hazar Denizi'nde "Dostluk" adı verilen bölgedeki doğal kaynakların birlikte araştırılmasını içeren mutabakatın ikili iş birliği açısından önemine değinildi. Ayrıca Türkmen tarafı, enerji alanında iş birliği konusunda istişareleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi. AA / Merdan Velhanov - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Hazar Denizi Türkmenistan Azerbaycan Güncel Haberler

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