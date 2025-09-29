'Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Programı Edirne'de Başladı

" Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı Edirne'de düzenlenen törenle başladı.

Musabeyli Korusu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin güçlü tarihinin geleceğe taşınmasında programın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aksal, "Her karışı tarih kokan Edirne'de geçireceğiniz bu zaman diliminde hem tarihimizi öğrenecek hem de güzel dostluklar kuracaksınız. Cumhurbaşkanımıza himayeleri, destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki geçmişi unutursak geleceği inşa edemeyiz. Bu programla geçmişimize vefa, geleceğimize yatırım yapıyoruz." dedi.

"Maziden güç alarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise programla geçmişten geleceğe köprü kurulduğunu belirtti.

Maziyi bilmenin, geleceğe yapılacak çalışmalar için en önemli hususlardan biri olduğuna vurgu yapan Hatipler "Bu kamplarda maziden güç alarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençleri yetiştirmek istiyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da "Maziden Atiye" programlarının gençlerin kökleriyle bağ kurmasını sağladığını ifade ederek, "Bu kampı sadece bilgi aktarımı değil, yaşadıkları coğrafyanın ruhu ve medeniyetimizin birikimiyle besleyen bir yolculuk olarak görüyoruz." diye konuştu.

-Öğrenciler Edirne'yi ve tarihi değerleri keşfedecek

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Vali Vekili Sıdkı Zehin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Tohumcu, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Sakarya, Uşak, Düzce, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Aydın, Bilecik ve Bulgaristan'ın Mestanlı kentinden gelen 72 öğrenci ve 10 öğretmen, bir hafta boyunca Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda çeşitli etkinliklere katılacak.

Öğrenciler Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını tanıyacak, Çanakkale gezisiyle milli mücadelenin izlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Ayrıca sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları ve eğitimlerle dolu bir program yaşayacak. Katılımcılar, korulukta kurulan Kırgız çadırlarında konaklayacak.