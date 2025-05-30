Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Üreten Nesiller Hedefleniyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaya koyduğumuz modelden en önemli beklentilerimizden bir tanesi, tüketen değil üreten bir neslin ortaya çıkacak olmasıdır." dedi.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve tanıtım töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 7 okulun mezunları ve aktif öğrencileri bir araya geldi.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinerek, "2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortaya koyduğumuz modelden en önemli beklentilerimizden bir tanesi, tüketen değil üreten bir neslin ortaya çıkacak olmasıdır." dedi.

Artık üreten nesillerin geleceğini dile getiren Yelkenci, "Bunun yanında iyi mühendis ama iyi insan, iyi doktor ama iyi insan, iyi öğretmen ama iyi insan... Hangi meslek grubundan olursa olsun önceliği iyi insan olan nesillerin bize müjdecisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu öğretmenlerimiz çok sahiplendi. Onların sayesinde uygulama başarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karahan, ASOV'un çok anlamlı bir girişim olduğunu, vakfın kapısının çok çalınacağını, ülkedeki diğer asırlık eğitim kurumlarının da ASOV'a dahil olmak isteyeceklerini söyledi.

"Okullar arasında eğitsel ve kültürel birikim aktarımını sağlamayı hedefliyoruz"

Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç da köklü geçmişi ve yaptığı hizmetlerle nesillerin yetişmesine ve gelişmesine öncülük etmiş, maarif davasının güzide kurumları olan bu şerefli mekanları emanet gördüklerini, geleceğin teminatı gençlere bu emaneti hakkıyla teslim etme niyetiyle yola koyulduklarını söyledi.

Halis bir niyetin neticesi olarak hayata geçirdikleri ASOV'un gençlerin omuzlarında daha da yükseleceğini dile getiren Alkaç, şöyle konuştu:

"Bir hayali, bir vizyonu ve geleceğe dair umut kandillerini yakacak o inanca götürecek hikayeyi inanıyorum ki beraber yazacağız çünkü dünyada sonu iyiye, güzele varan her anlamlı ve erdemli davranışın altında yatan bir hikaye vardır. Anlatı içinde ruh, bedel ve anlam varsa kalplere dokunur. Bizler Asırlık Okullar Vakfımız ile bu anlamlı yolculuğun hikayesini yazarken geleceğe de çok önemli bir miras bırakacağız. Anılar, birbirinden değerli dostluklar, paha biçilmez tecrübelerle içerisinde büyüdüğümüz bu asırlık okullarımıza karşı hepimizin bir vefa borcunun olduğunun farkındayız."

Alkaç, "Asırlık Okullar Vakfı, mezunlar arasında iletişimi güçlendirmeyi, okullar arasında eğitsel ve kültürel birikim aktarımını sağlamayı, okullarımızda eğitimini sürdüren gençlerimize değişen ve dönüşen dünya düzeninde ortak bir bilinç kazandırmayı öngörmektedir." diye konuştu.

"Hiçbir karşılık beklemeden yola çıktık"

Hanefi Alper Alkaç, bu yola çıkarken hiçbir karşılık beklemeden kendilerini yetiştiren bu eğitim yuvalarına ahde vefalarını sunmak adına birbirlerine söz verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillere aktarmak istediğimiz şiar, bu sözde ifadesini bulduğu üzere hem bu eğitim yuvalarına hem de vatanlarına, milletine karşılık beklemeden hizmet eden birer fert olmalarıdır. Bu doğrultuda Asırlık Okullar Vakfı olarak eğitim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerimize barınma desteği, eğitim ve öğretim bursları, mentörlük hizmetleri, yurt içi ve dışında eğitim ve araştırma desteği ile her türlü nakdi ve ayni yardımı sağlayacağız. Aynı zamanda güzide kurumlarımızda eğitimlerini sürdüren kardeşlerimizin girişimcilik kulübü, hamilik okulu kulübü, spor ve kültür kulübü, düşünce kulübü programlarımızla eğitim ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi sürdürürken okullarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerine de katkı sunacağız."

Alkaç, birikimlerini paylaşarak ve bu kültürü gelecek nesillere aktarma niyetiyle yola koyulduklarını dile getirerek, "Gençlerimizin yarınların dünyasında söz sahibi olabilmelerinin geçmişlerinden aldıkları güçle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bizim zorlu yolları katederek gerçekleştirdiklerimizi onlara daha ulaşılabilir kılmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.