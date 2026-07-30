Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) başvuruları 11 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerinin önemli yapı taşlarından biri haline gelen TR-YÖS, 11 Ekim'de bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri TR-YÖS/2, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek.

Sınavın 9 Temmuz'da başlayıp 3 Ağustos'ta tamamlanması planlanan başvuruları, 11 Ağustos'a uzatıldı.

Uluslararası öğrencilerin katılacağı sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak.

TR-YÖS/2'nin sonuçları 5 Kasım'da açıklanacak ve geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak.

"Öğrenciler, gönüllü birer kültür elçisi görevi üstlenmekte"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 29 Ocak 2023'te 13 yıl aradan sonra yapılan TR-YÖS uygulamasının, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Bugün gelinen noktada çok sayıda ülkede ve sınav merkezinde uygulanan TR-YÖS'ün, Türk üniversitelerine erişimi kolaylaştırdığına işaret eden Ersoy, TR-YÖS uygulamasının dünyanın dört bir yanında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ersoy, "ÖSYM'nin son yıllarda hayata geçirdiği dijital dönüşüm çalışmaları ve uluslararası standartlardaki organizasyon kabiliyeti sayesinde TR-YÖS, yalnızca bir öğrenci kabul sınavı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin eğitim diplomasisinin önemli araçlarından biri haline geldi. Farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen sınav organizasyonlarıyla binlerce nitelikli uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanı elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki akademik cazibesinin her geçen yıl arttığını, bunun yolunun da TR-YÖS uygulamasından geçtiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınav aracılığıyla Türkiye'yi tercih eden öğrenciler, eğitim hayatlarının yanı sıra kültürel ve ekonomik anlamda ülkeye önemli katkılar sağlamaktadır. Mezuniyetlerinin ardından ülkelerine dönen öğrenciler, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında kalıcı akademik, ekonomik ve kültürel bağların kurulmasına katkıda bulunarak gönüllü birer kültür elçisi görevi üstlenmektedir. ÖSYM, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde başarıyla yürüttüğü sınav organizasyonlarıyla uluslararası ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal kapasitesini de her geçen yıl daha ileriye taşımaktadır."

Kaynak: AA