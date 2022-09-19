Türkiye'ye getirilen Emre Olur'un son durumunu Sedat Peker'in avukatı paylaştı

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in sağ kolu ve basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından dün Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Olur'un son durumuyla ilgili bilgiyi Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın verdi.

BU GECE İFADE VERECEK

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Barkın, Olur'un bu gece ifade vereceğini söyledi. Barkın, Olur'un yarın savcılığa gönderilmesini beklediğini ifade etti. Olur'un 'suç örgütü üyeliği' ile suçlandığını söyleyen Barkın, "Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor" ifadelerini kullandı.

"DURUMU İYİ, ŞAŞKINLIK YAŞIYOR"

Barkın, Emre Olur'a herhangi kötü bir muamelenin söz konusu olmadığını ve serbest bırakılmasını beklemediklerini dile getirdi. Barkın ayrıca Olur'un şaşkın olduğunu da sözlerine ekledi.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİ İLE SUÇLANIYOR"

Barkın, şunları söyledi: " Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil"

NELER YAŞANDI?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak bahanesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Olur'un Türkiye'ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANDI

Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirilmişti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada ise, "Sırbistan'dan Arnavutluk Tiran'a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol'ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06:00'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır" denildi.