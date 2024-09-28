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Türkiye Yazarlar Sendikası 50. Yaşını Kutluyor

Türkiye Yazarlar Sendikası 50. Yaşını Kutluyor
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1974 yılında kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası, 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler arasında belgesel gösterimi, müzik dinletileri ve sahne performansları yer alacak.

(İSTANBUL) - Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Leyla Erbil gibi dönemin yazarları tarafından 1974 yılında kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası, 50'nci yaşını kutluyor.

Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Bekir Yıldız, Adalet Ağaoğlu, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Turgut Uyar, Adnan Özyalçıner, Orhon Murat Arıburnu, Ali Özgentürk, Nihat Behram öncülüğünde 1974 yılında yola çıkan TYS, 50 yılda özellikle yazıya ilişkin bir kültürel bellek oluşturmak ile düşünce ve söz söyleme özgürlüğünü savunmak amacıyla birçok etkinliğe ve eyleme imza attı.

TYS'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, Engin Ayça'nın hazırladığı "Dile Kolay: 50 Yıl, TYS 50 Yaşında" belgeseliyle başlayacak. Belgeselin ardından Muzaffer Özdemir türkülerle, Tiyatro Simurg ve Onur Toparlak "Yazmanın Erdemi" adlı şiir-müzik dinletisiyle, Sanat Fabrika danslarıyla, Sabahattin Taşdöğen şarkılarıyla, Mavi İz Çok Sesli Halk Türküleri Korosu da yine türkülerle izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikte Aslı Öngören, Turgay Kantürk ve Cüneyt Uzunlar Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan bir bölümü sahneleyecek. Etkinliği Gülsen Tuncer ve A. İlhan Gülek sunacak.

"Dayanışma bilincimizi daha da güçlendirmek için…"

Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu, "Sendikamızın 50. kuruluş şenliğinde yan yana olmamız, dayanışma bilincimizi daha da güçlendirmek için önemlidir. Doğum günümüze bekliyoruz" duyurusuyla vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Belgesel Müzik

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