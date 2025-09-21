Türkiye ve Yunanistan Komutanları Güven Artırıcı Önlemler İçin Bir Araya Geldi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1. Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile güven artırıcı önlemler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Korgeneral Papastathopoulos'un Orgeneral Ersay'ı ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi.
