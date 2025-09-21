Haberler

Türkiye ve Yunanistan Komutanları Güven Artırıcı Önlemler İçin Bir Araya Geldi

Türkiye ve Yunanistan Komutanları Güven Artırıcı Önlemler İçin Bir Araya Geldi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1. Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile güven artırıcı önlemler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

1'İNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Korgeneral Papastathopoulos'un Orgeneral Ersay'ı ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
